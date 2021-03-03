2021/03/03 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة الرسمية: استهداف ’’عين الأسد’’ تم بإطلاق 10 صواريخ

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