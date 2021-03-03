المنافذ الحدودية : إعادة أبراج اتصال انترنيت مخالفة للضوابط إلى الجانب الإيراني

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،عن اعاد منفذ زرباطية الحدودي أبراج اتصال انترنيت إلى الجانب الإيراني لعدم وجود اجازة استيراد خاصة بها.وذكر بيان لإعلام هيأة المنافذ الحدودية: انه :تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي"./انتهى8

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