ارتفاع طفيف بسعر الدولار امام الدينار في البورصة المحلية

2021/03/03 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهدت البورصة المحلية صباح اليوم الاربعاء، ارتفاعا طفيفا بسعر صرف الدولار مقابل الدينار.وسجلت بورصة الكفاح اليوم 145,750دينارا مقابل 100 دولار .وفي الصيرفات الاخرى سجل سعر الشراء 145,750 دينارا ، وسعر البيع 145,000 دينارا لكل 100 دولار./انتهى8

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