2021/03/03 | 09:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعلن عن انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لتأمين وادي الشاي والزيتون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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