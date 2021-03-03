الكناني يشدد على ضرورة فتح تحقيق بشأن تزويد الاميركان بمعلومات عن مقار الحشد الشعبي

2021/03/03 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، ان صمت الحكومة سيسمح لاميركا باستهداف قطعات الحشد الشعبي، لافتا الى ان تحقيقاً يجب ان يفتح حول حديث وزير الدفاع الاميركي بشأن المعلومات التي حصلت عليها قواته من داخل العراق لاستهداف الحشد.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لاتملك اي مبرر يمنعها من اتخاذ موقف او اصدار قرار بعد قصف الحشد الشعبي من قبل الطيران الاميركي داخل الاراضي العراقية، خاصة ان اللجنة التحقيقية بالقصف حدوث الجريمة في العراق وليس في سورية”.واضاف ان “صمت الحكومة ازاء استهداف الحشد سيسمح لاميركا بتكرار هذه الجريمة من جديد، اذ لايمكن ان تمر هذه الجريمة من دون اي قرار حكومي”.ولفت الى ان “تعاون العراق مع اميركا ومنح واشنطن معلومات حول قوات الحشد يجب ان يفتح تحقيق به، خاصة ان وزير الدفاع الاميركي اكد حصول قواته على معلومات من الجانب العراقي لتنفيذ الضربة ضد الحشد”.



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