افتتاح مشاريع قرية المسبار السكنية ومرآب البصرة النموذجي وبوابات أم قصر الإلكترونية

2021/03/03 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت خلية الأعلام الحكومي، أمس الثلاثاء، قرب افتتاح مشاريع قرية المسبار السكنية ومرآب البصرة النموذجي وبوابات ميناء أم قصر الإلكترونية.



وذكرت الخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «شركة تنفيذ المشاريع التابعة لوزارة النقل والمواصلات تواصل إنجاز مشاريع قرية المسبار السكنية ومرآب البصرة النموذجي ومشروع تطوير بوابة وطريق ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي في محافظة البصرة».واضافت أن «وفد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفقة وفد من مهندسي وفنيي الشركة العامة لتنفيذ المشاريع، اطلع خلال جولة ميدانية على المشاريع، حيث وصلت نسبة إنجاز مشروع قرية المسبار السكنية إلى أكثر من 70 بالمئة وبمدة إنجاز 9 أشهر، وبكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات و30 مليون دينار».واشار البيان الى أن «المشروع يتضمن بناء 86 وحدة سكنية بطراز حديث وبألوان مختلفة، فضلا عن إنجاز البنى التحتية والتكميلية لمجاري سحب مياه الأمطار والثقيلة، والمياه الصالحة للشرب، وفرش الأرصفة وتغليف الشوارع بالمقرنص».وتابع، أن «المشروع ينفذ بملاكات عراقية، ويخدم شريحة شهداء حادثة المسبار وموظفي الشركة العامة لموانئ العراق».وأردف البيان أن «نسبة إنجاز مشروع مرآب البصرة النموذجي وصلت 88 بالمئة، وبمدة إنجاز 450 يوما، وبكلفة إجمالية بلغت 18 مليارا و898 مليونا و244 ألف دينار».وبحسب البيان: «أنشىء المشروع على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 20 ألف متر مربع، ويتكون من جزءين، الجزء الأول يحوي بناية إدراة قسم النقل البري، وبنايات خاصة بالسواق، واستراحة الزوار، وقاعة اجتماعات رئيسة، ومطعما، وروضة أطفال، فضلا عن مخزن للأدوات الاحتياطية، وبناية سيطرات مدخل ومخرج، وأبنية صغيرة لخدمات متنوعة، فيما يشمل الجزء الثاني كراج إيواء الشاحنات، ومحطة وقود متكاملة مع بنايتها الإدارية، وورش الصيانة الثابتة، وجملون غسل وتشحيم الشاحنات، وجملون تصليح الشاحنات مع أبنيته الإدارية، وغرفة المحولات والمولدات، وبناية السيطرات للمدخل والمخرج».ومضى البيان: «يعد المشروع المقر الرئيس لنقل السلع والبضائع بكل أشكالها من ميناء الفاو إلى المحافظات كافة وبالعكس كونة يقع على الطريق المؤدية إلى ميناء الفاو الكبير، فضلا عن إدارة حركة النقل البري ما بين المنافذ الحدودية كافة البرية والبحرية والمحافظات».فيما وصلت نسبة إنجاز مشروع تطوير بوابة وطريق ميناء إم قصر الشمالي والجنوبي «95 بالمئة، وبكلفة إجمالية بلغت 26 مليار دينار».



ولفت الى أن «طول الطريق المنفذة والممتدة إلى بوابة ميناء أم قصر الشمالي يبلغ 4 كيلو متر، حيث تمت توسعة الطريق إلى عرض 16 مترا، وإنشاء ثلاثة مداخل مرتبطة ببوابات رئيسة إلكترونية حديثة عرضها 70 مترا، ويحتوي المشروع على بوابات رئيسة إلكترونية، بوابة K9، بوابة سونار، بوابة طوارئ، وكاميرات مراقبة متطورة».واختتم البيان أن «المشروع يسهم في انسيابية حركة دخول الشاحنات من وإلى ميناء أم قصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرور الشاحنات، ويواكب التطور الحاصل في الميناء والزيادة المتوقعة للتبادل التجاري».

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