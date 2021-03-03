معاقبة شركة صينية بتغريمها 875 مليون دينار لمخالفتها شروط العمالة الأجنبية

2021/03/03 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان:

أصدرت محكمة العمل في ميسان قرارا بتغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار بسبب مخالفتها لبنود تشغيل العمال الاجانب .

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة العمل أصدرت قرار بتغريم إحدى الشركات الصينية النفطية بمبلغ (875364000) مليون دينار عراقي لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

، لافتا الى أن الحكم صدر بسبب مخالفة الشركة الصينية لبنود تشغيل العمال الأجانب الذي يقدر عددهم بـ (613) اي ما يعادل ثلاث إضعاف الحد الأدنى للاجر الشهري وفقا لأحكام المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ".

واشار إلى انه "تم إيداع مبلغ الغرامة في صندوق هذه المحكمة ليتم ايداعة بعد ذلك لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

يتبع.



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