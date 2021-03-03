القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع جنوب بغداد

2021/03/03 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء (03 آذار 2021)، إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي أثناء إجراء الممارسات الأمنية المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، حيث قامت المفرزة بإيقاف عجلة من نوع دوج أبيض اللون بدون لوحات مرورية وعند طلب الأوراق الخاصة بالعجلة أدعى المتهم بأنه ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي، وبعد مطالبته بالهوية الرسمية قام بإبراز هوية تبيّن أنها مزورة".وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق القرار 160 ق.ع".

ومن جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن "مفارز مكافحة الاتجار بالبشر في قاطع الرصافة، ألقت القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية حيث تم توقفيه وفق المادة (18 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر)".

وأوضح البيان، أن "مفارزنا نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سرقة دراجات نارية ومتهمين بالتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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