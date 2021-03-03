مصدر امني :قاعدة عين الاسد تتعرض لقصف صاروخي

2021/03/03 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استهدفت صباح اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بقصف صاروخي مجهولة المصدر.وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " صواريخ كاتيوشا مجهولة المصدر استهدفت القاعدة التي تضم قوات أمريكية دون معرفة الخسائر والأضرار بعد"./انتهى8

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