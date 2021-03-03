العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بعشرة صواريخ

2021/03/03 | 10:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر من الشرطة العراقية باستهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بعدة صواريخ كاتيوشا.

وأضافت أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في البغدادي بمحيط قاعدة عين الأسد.



وذكرت مصادر الشرطة احتراق الشاحنة التي كانت تحمل منصة الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأميركية إضافة إلى قوات عراقية وقوات من التحالف، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أميركية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الإذار للدخول إلى الملاجئ"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة".

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