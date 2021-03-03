عشرة صواريخ تستهدف قاعدة عين الاسد في الانبار

2021/03/03 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق....

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