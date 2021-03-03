إغلاق مداخل ومخارج مدينة الطارمية.. والسبب؟

2021/03/03 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانطلاق عملية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم إغلاق مداخل ومخارج القضاء لغرض وجود عملية عسكرية وتفتيش في مناطق: مشروع اليابس وبساتين البو شلال والطابي".واضاف أن "القوة المنفذة للعملية مسنودة بطيران الجيش العراقي".

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