2021/03/03 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن امر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل الشروع بتنفيذ الخطة المرسومة من قبل القيادات العليا لعملية ثار الشهداء.

وقال كامل في تصريح خاص للسومرية نيوز ان العملية تجري لتظهير مناطق وادي الشاي وسهيل والزاجي والبو صباح التي تقع في اطراف محافظتي كركوك وصلاح الدين، واكد كامل استمرار العملية لحين تحقيق جميع اهدافها بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو اول تصريح حول العمليات الامنية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو اول تصريح حول العمليات الامنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).