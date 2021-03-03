2021/03/03 | 10:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 مارس 2021 | 10:09 صباحاً

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ولاية امريكية تخلع الكمامة وترفع قيود كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت، رفع معظم القيود المتبقية التي فرضت سابقا نتيجة جائحة كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات وتحديد أنشطة الأعمال التجارية.

وشدد الحاكم الجمهوري في خطاب ألقاه، على أنه يتوقع أن يستمر الناس في ممارسة المسؤولية الشخصية للحفاظ على سلامتهم دون تفويض من الحكومة، وقال: "لقد أتقن سكان تكساس العادات اليومية لتجنب الإصابة بـ(كوفيد 19)".

وأوضح أبوت أن الولاية ستلغي اعتبارا من 10 مارس الجاري فرض ارتداء الكمامات، وستسمح لكل الأنشطة التجارية بالعمل بنسبة 100 بالمئة.

وقال إن "كوفيد 19" لا يزال موجودا في تكساس والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، لكن "من الواضح من حالات الشفاء والتطعيمات وانخاض حالات الاستشفاء (الحالات التي تستلزم دخول المستشفيات)، والممارسات الآمنة التي يستخدمها سكان تكساس، أن تفويضات الولاية لم تعد ضرورية".

واستشهد أبوت بزيادة معدلات التطعيم وانخفاض معدل الإصابات على مستوى الولاية كمبرر إضافي، قائلا إن تكساس "في وضع أفضل بكثير الآن".

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