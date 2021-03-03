كوريا الجنوبية تحقق في حالتي وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

2021/03/03 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في وفاة شخصين توفيا في غضون أيام من تلقي لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” بأن مريضا يبلغ من العمر 63 عاما، مصاب بمرض دماغي وعائي ظهرت عليه أعراض، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة، بعد إعطائه لقاح “أسترازينيكا”، وقد نقل يوم […]

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