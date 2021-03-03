عالية نصيف تكشف عن وجود تعاملات بين عدد من مدراء الأقسام المهمة في وزارة النفط مع الشركات المحظورة مثل أجيلتي وتموين الخليج

2021/03/03 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن وجود

تعاملات بين عدد من مدراء الأقسام

المهمة في وزارة النفط مع الشركات

الفاسدة المحظورة مثل شركة أجيلتي

وتموين الخليج، ومن بينهم مدير قسم

تطوير العقود في حقل مجنون النفطي،

م

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