العراق :غرامة لشركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار لمخالفتها بنود تشغيل العمل الأجانب

2021/03/03 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة العمل في ميسان قرارا

بتغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون

دينار بسبب مخالفتها لبنود تشغيل

العمال الاجانب .

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان حصلت

وكالة نون عليه اليوم الاربعاء أن

"محكمة الع

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