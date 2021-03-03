الهند تسجل أكثر من 14 ألف إصابة و98 وفاة بفيروس كورونا

2021/03/03 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند 14 ألفا و989 إصابة جديدة

بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24

الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين

في البلاد إلى 11 مليونا و139 ألفا و516

شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما

أوردته صحيفة

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