المنتخب الوطني يلاقي أوزبكستان ودياً في طشقند

2021/03/03 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراةً دوليةً ودية أمام نظيرهُ الأوزبكي في العاصمةِ طشقند في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ضِمن استعدادات المنتخبين للتصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا في الصين 2023.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لصحيفة الصباح الرياضي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن" وفد المنتخب الوطني سيتوجّه الى العاصمة الاوزبكية طشقند في الثاني والعشرين من الشهر الحالي لخوض معسكر تدريبي قصير تتخلله مواجهة أصحاب الدار في التاسع والعشرين من الشهر ذاته"، مبينا انه " كان يسعى لاقامة لقاء العراق وأوزبكستان نهاية الشهر الحالي في البصرة لكن ارتباط الجانب الأوزبكي بخوض مباراة تجريبية أمام اليابان في طوكيو قبل أربعة أيام من مواجهة منتخبنا فوّت علينا فرصة احتضان اللقاء".واشار كوركيس الى انه" سيجدد الدعوة لاوزبكستان على هامش المعسكر المقبل لاقامة مباراة تجريبية بين المنتخبين في البصرة، لاسيما ان العراق يتطلع لتضييف النسخة المقبلة من البطولة الخليجية وان حضور منتخبات مرموقة الى البصرة سيعزز الملف العراقي الخاص بالاستضافة". وفي ختام حديثه أوضح كوركيس ان" تأكيد مواجهة اوزبكستان دفع الجهاز الفني الى الغاء فكرة الانخراط بمعسكر خارجي يقام في الإمارات".

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