القيادي في الحشد العشائري يكشف موقع إطلاق الصواريخ على قاعدة ’عين الأسد’

2021/03/03 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

حدد القيادي في الحشد العشائري لمحافظة الانبار قطري السمرمد، الأربعاء، الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

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وقال السمرمد، (3 آذار 2021)، إن "قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم صاروخي بالرغم من أن أغلب قواعدها تضم قوات عراقية باكثر من 20 الف عراقي بالاضافة الى قوات التحالف الدولي".

وأضاف أن "الصواريخ انطلقت من ناحية البغدادي منطقة البيادر"، مشيراً إلى أن "ناحية البغدادي وبالرغم من نسبة الأمن الذي تشهده أجواؤها إلا أن الصواريخ لازلت تنطلق من داخلها، مستهدفة الناحية ذاتها وابناء الناحية".

وأكد "لا نقبل أن تتحول ناحية البغدادي إلى ساحة عسكرية للقتال بين جهات إقليمية ودول خارجية"، داعياً مجلس الوزراء والبرلمان إلى "التدخل وحماية المنطقة من هذا الصراع".

كما قال السمرمد إن "قوات التحالف يجب ان يخرجوا من العراق بقرار كما دخلوا بقرار".

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