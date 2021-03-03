2021/03/03 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار لمخالفتها قانون العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار لمخالفتها قانون العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).