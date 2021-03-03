اغتيال جديد لمواطنة النساء - عزة كامل

2021/03/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزة_كامل فى ظل الخراب الواضح والموت القسرى الذى أحدثته جائحة «كورونا» ومفاجآتها المستمرة، كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل، جائحة أخرى فجرها نشر مشروع مسودة قانون الأحوال الشخصية، جائحة ألقت بكل كفاح المرأة المصرية المضىء مند زمن هدى شعراوى إلى الآن فى سلة المهملات، كأنه رجس من عمل الشيطان، إنه أشبه بكوميديا سوداء تطرح سؤالا عبثيا، كيف تفضل المرأة أن تختفى أو تتوارى أو تصاب بالسكتة القلبية؟ أبالقانون الكا ......





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