غورباتشوف في التسعين - عبدالرزاق دحنون

2021/03/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون قد أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لأدافع حتى الموت عن حقك في التعبير عن رأيك فولتيرفي المثل: القشة قصمت ظهر البعير.



والحقيقة أن القشة لم تكن هي التي قصمت ظهره، بل إن الأحمال الثقيلة هي التي قصمت ظهر البعير الذي لم يعد يحتمل الأمر فسقط على الأرض من قشة زادت في حمله.



صحيح أن البعير جبل المحامل ولكن للصبر حدود، وللحدود نهاية.



وكان البعير سيسقط من حمله الثقيل.



ونقول: طفح الكيل.



وتكو ......





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