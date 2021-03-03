في انتظار … كوكو! - فاطمة ناعوت

#فاطمة_ناعوت لو سألتَ أيَّ إنسان الآن: "ماذا تنتظر؟" سيجيبُك: "اختفاء كورونا!"، في أوقات الأوبئة والحروب، تتفقُ أحلامُ البشر.
فيما عدا هذا، فكلُّ إنسان ينتظرُ شيئًا “مختلفاً”.
الإنسانُ يحيا حالَ انتظار دائمة.
إما ينتظرُ شيئًا ماديًّا: رسالة، مال، حبيب، أو معنويًّا: ترقية، نجاح، عدالة، ميلاد، أو موت.
وإن زعمتَ عزيزي القارئ أنكَ الآن (في هذه اللحظة) لا تنتظرُ شيئًا، فأنتَ تنتظرُ انتهاءَ المقال؛ لتعرف: عمَّ سيُس ......
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