في انتظار … كوكو! - فاطمة ناعوت

2021/03/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت لو سألتَ أيَّ إنسان الآن: "ماذا تنتظر؟" سيجيبُك: "اختفاء كورونا!"، في أوقات الأوبئة والحروب، تتفقُ أحلامُ البشر.



فيما عدا هذا، فكلُّ إنسان ينتظرُ شيئًا “مختلفاً”.



الإنسانُ يحيا حالَ انتظار دائمة.



إما ينتظرُ شيئًا ماديًّا: رسالة، مال، حبيب، أو معنويًّا: ترقية، نجاح، عدالة، ميلاد، أو موت.



وإن زعمتَ عزيزي القارئ أنكَ الآن (في هذه اللحظة) لا تنتظرُ شيئًا، فأنتَ تنتظرُ انتهاءَ المقال؛ لتعرف: عمَّ سيُس ......





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