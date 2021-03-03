2021/03/03 | 10:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مطلوبين من البصرة والديوانية في ذي قار

أعلنت شرطة ذي قار، الأربعاء، (3 آذار 2021)، القبض على مطلوبين من محافظتي البصرة والديوانية، في محافظة ذي قار.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، إن "قوة أمنية من سيطرة الفجر مدخل محافظة ذي قار الشمالي، القت القبض على المتهم (م.



ش.



غ) البالغ من العمر 50 عاما يسكن محافظة الديوانية والصادر بحقه امر قبض قضائي استنادا للمادة ( 289 تزييف عملة) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف، أن "سيطرة تل اللحم تمكنت من القبض على المتهم (ر.م.ح) البالغ من العمر 42 عاما يسكن محافظة البصرة والصادر بحقه امر قبض قضائي استنادا للمادة ( 37 ) من قانون العقوبات العراقي".

وأكد البيان، "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدا لإرسالهما الى جهة الطلب".

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