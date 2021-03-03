الإعلام الأمني يصدر بيانا بشان استهداف قاعدة عين الأسد في الانبار

2021/03/03 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، بيانا بشان استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار.

وقال الخلية في البيان ان "10 صواريخ نوع كراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم ، دون خسائر تذكر".واضاف البيان ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر امنية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار بـ10 صواريخ.وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الانبار".واضافت انه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة انه "لم تم تسجل اصابات حتى اللحظة".

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