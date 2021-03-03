2021/03/03 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، أن استهداف قاعدة عين الاسد لن يؤثر على أمن العراق.وقال الخفاجي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الصواريخ التي استخدمت لاستهداف قاعدة عين الاسد الجوية كانت من نوع (غراد) بمدى يبلغ 15 كيلومترا، دون ان تسجيل أي اضرار مادية او بشرية في القاعدة”.ونفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تتحدث لـ”المركز الخبري” عن تأثير الصواريخ على العراق المركز الخبري الوطني.

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