2021/03/03 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، مواصلة توطين رواتب منتسبي الدفاع ومنحهم القروض والسلف.

وذكر المصرف في بيان أنه “بجهود مكثفه تتواصل كوادر مصرف الرافدين بالزيارات الميدانية لتوزيع البطاقات الالكترونية على منتسبي ومراتب وزارة الدفاع ومنحهم القروض والسلف حيث تم توزيع بطاقات الفرق العسكرية (١٥-١٦-٢٠)وعمليات غرب نينوى وسيتم انجاز كافة المتطلبات خلال الايام المقبله للمرحلة الاولى لمشروع التوطين”.

التالي

منذ 23 دقيقة

الرشيد يستأنف منح السلف لمنتسبي الدفاع والداخلية

منذ 13 ساعة

حقوق الإنسان تكشف عن ملاحظات بشأن مسودة قانون مواجهة كورونا

منذ 15 ساعة

الكمارك تعيد إصدار ثلاث شاحنات مخالفة إلى إيران

منذ 17 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 480 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 19 ساعة

الصحة تسجل 4690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 20 ساعة

الرافدين يطلق رواتب صحة بغداد

منذ 23 ساعة

بالصور..



بدء عملية التطعيم بلقاح كورونا في بغداد

منذ 23 ساعة

الصحة: تلقيح أول عراقي سيكون بمدينة الطب في بغداد

منذ 23 ساعة

الصحة تعلن توزيع اللقاحات على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ل 491 المسجلة اليوم بكورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يواصل توطين رواتب منتسبي الدفاع ومنحهم القروض والسلف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يواصل توطين رواتب منتسبي الدفاع ومنحهم القروض والسلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).