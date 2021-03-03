الإعلام الأمني يتحدث عن 10 صواريخ استهدفت عين الأسد والعثور على منصة الإطلاق

2021/03/03 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (3

آذار 2021)، بياناً بشأن سقوط عدد من

الصواريخ على قاعدة عين الأسد في محافظة

الأنبار.

وقالت الخلية في بيان اطلعت وكالة نون

عليه إن "10 صواريخ نوع كراد سقطت على

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