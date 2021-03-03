العراق يغرم شركة صينية لمخالتفها بنود تشغيل العمال الاجانب

2021/03/03 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت محكمة العمل في ميسان، الاربعاء، تغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار بسبب مخالفتها لبنود تشغيل العمال الاجانب.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة العمل أصدرت قراراً بتغريم إحدى الشركات الصينية النفطية بمبلغ (875364000) دينار عراقي لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

واضاف أن "الحكم صدر بسبب مخالفة الشركة الصينية لبنود تشغيل العمال الأجانب الذي يقدر عددهم بـ (613) اي ما يعادل ثلاثة إضعاف الحد الأدنى للاجر الشهري وفقا لأحكام المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ".

واشار إلى انه "تم إيداع مبلغ الغرامة في صندوق هذه المحكمة ليتم ايداعة بعد ذلك لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

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