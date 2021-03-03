العراق.. 10 صواريخ غراد تستهدف قاعدة عين الأسد دون تسجيل خسائر

2021/03/03 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق لهجوم بـ10 صواريخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء.

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