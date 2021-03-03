صور من موقع إطلاق الصواريخ على قاعدة ’عين الأسد’.. ومنصة الإطلاق

2021/03/03 | 10:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور حصل عليها "ناس" منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتوضح الصور عجلة نصبت عليها الصواريخ العشر التي استهدفت القاعدة، وجهاز انترنت صغير.

أكدت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ نوع كراد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت الخلية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 اذار 2021)، ان "١٠ صواريخ نوع كراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم، دون خسائر تذكر".

واضاف البيان ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ".

و حدد القيادي في الحشد العشائري لمحافظة الانبار قطري السمرمد، الأربعاء، الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

وقال السمرمد، (3 آذار 2021)، إن "قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم صاروخي بالرغم من أن أغلب قواعدها تضم قوات عراقية باكثر من 20 الف عراقي بالاضافة الى قوات التحالف الدولي".

وأضاف أن "الصواريخ انطلقت من ناحية البغدادي منطقة البيادر"، مشيراً إلى أن "ناحية البغدادي وبالرغم من نسبة الأمن الذي تشهده أجواؤها إلا أن الصواريخ لازلت تنطلق من داخلها، مستهدفة الناحية ذاتها وابناء الناحية".

وأكد "لا نقبل أن تتحول ناحية البغدادي إلى ساحة عسكرية للقتال بين جهات إقليمية ودول خارجية"، داعياً مجلس الوزراء والبرلمان إلى "التدخل وحماية المنطقة من هذا الصراع".

كما قال السمرمد إن "قوات التحالف يجب ان يخرجوا من العراق بقرار كما دخلوا بقرار".

وكان مصدر امني قد أفاد، الأربعاء، باستهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بصواريخ.

وقال المصدر لـ "ناس" (3 اذار 2021)، إن "هجوم بـ 10 صواريخ استهدف قاعدة عين ⁧ الأسد⁩ التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي بمحافظة الأنبار".

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