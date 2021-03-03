الحشد الشعبي يفجر عبوتين ناسفتين جنوبي غرب كركوك

2021/03/03 | 10:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..فجرت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 بالحشد الشعبي، الأربعاء، عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في وادي الشاي جنوبي غرب كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العبوتين كانتا مزروعتين حديثا من قبل فلول داعش في قرية عجمي”.و أعلنت هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.



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