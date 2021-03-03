شرطة ذي قار تنفي أنباء احتجاز قائدها من قبل لجنة التحقيق بأحداث الناصرية

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

بيان لشرطة ذي قار :

تنفي مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت ما تداولته بعض الصفحات الوهمية والمغرضة حول الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشكلة التي زارت قيادة الشرطة للاطلاع على الاحداث الاخيرة والاوضاع الأمنية في المحافظة والية توفير الحماية للمتظاهرين السلميين ،

وتدعوا شرطة ذي قار الاخوة الاعلاميين الى استسقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة وعدم السير وراء الجهات التي تدعوا الى زعزعة الوضع الامني وارباك المواطنين بمعلومات عارية عن الصحة , وستكون هنالك اجراءات بحق تلك الصفحات ومحاسبتها وملاحقتها قانونيا من قبل القسم المختص .

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