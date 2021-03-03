القبض على شخص اعتدى بالسلاح على منزل محامٍ في ديالى

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (3 آذار 2021)، إلقاء القبض شخص اعتدى بالسلاح على منزل أحد المحامين في قضاء الخالص.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة أمنية من مكافحة إجرام ديالى تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الاعتداء المسلح على منزل أحد المحامين العاملين ضمن قضاء الخالص".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات الأمنية تأتي لحماية أمن وممتلكات المواطنين والحفاظ على الأجواء الآمنة والمستقرة في مناطق المحافظة".

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