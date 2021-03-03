طائرات F-16 عراقية توجه ضربات جوية بين صلاح الدين وكركوك

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (3 آذار 2021)، بأن طائرات ’’F-16’’ العراقية، وجهت 10 ضربات لأوكار داعش بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F-16 العراقية شنت، صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك".

وأضافت، أن "الطائرات العراقية، وجهت 10 ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار".

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