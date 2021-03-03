التحالف الدولي يكشف تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تفاصيل عن استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو،في تغريدة عبر تويتر، إن "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحًا (بتوقيت العراق)".وأضاف، أن "القوات العراقية تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة"./انتهى8

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