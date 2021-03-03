من هوليوود إلى دبي... كيف تحولت الإمارة إلى قبلة لصناع الأفلام السينمائية

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/ خلال العقدين الأخيرين تحولت دبي إلى قبلة سينمائية لصناع الأفلام في هوليوود، ويعد ستر ترك، وفان غارد، و مهمة مستحيلة بعض من الأفلام التي تم تصويرها في دبي تحت إشراف شركة الإنتاج المحلية "فيلم وركس" التي شهدت نموا سريعا في صناعتها للأفلام.وتقول رئيسة مجموعة فيلم روكس جولي سميث ليورونيوز "لقد فتحنا أبوابنا في عام 1998، في ذلك الوقت لم يكن هناك الكثير من العمل الدولي القادم إلى البلاد.بعد سنوات قليلة حدث تغير وبدأنا في جذب مخرجين أكبر"، وشكلت سنة 2004 علامة فارقة في صناعة الأفلام في دبي بعدما تم تصوير أول فيلم روائي طويل هو فيلم سيريانا.تبلغ قيمة صناعة السينما حاليًا أكثر من 2.8 مليار يورو عالميًا، وتساهم بـ 420 مليون يورو في الاقتصاد المحلي لدبي.ولجنة دبي للسينما والتلفزيون تشجع إنتاج الأفلام الأجنبية داخل المدينة، وبهذا الخصوص أجابنا الرئيس التنفيذي للجنة جمال الشريف عن كيف أصبحت دبي وجهة شهيرة لصانعي الأفلام.ويضيف " يجب أن نكون قادرين على إدارة إنتاجهم بأسرع ما يمكن وخفض تكلفتها.جاءت لجنة الأفلام للمساعدة في هذا الجانب.لقد عملنا مع العديد من المنتجات التي تمكنا من خفض تكلفتها إلى 40 و 50 بالمائة "،وأن أي إنتاج اليوم يجلب قيمة للاقتصاد.لذلك نُعتبر قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.على سبيل المثال، كان فيلم ستار ترك أحد أكبر أفلام هوليوود التي تم تصويرها هنا في دبي وحقق أكثر من 30 مليون دولار تم إنفاقها في دبي".ولا يقتصر الأمر على الأفلام ذات الميزانية الكبيرة.فقد حاز المخرج المستقل فيصل هاشمي الحائز على جوائز على شهرة دولية لأفلامه القصيرة التي صورها في دبي./انتهى

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