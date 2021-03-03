خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية ويوضح السبب

2021/03/03 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من انشاء المعسكرات الاميركية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية....

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