الإعلام الأمني يعلن العثور على منصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت القاعدة

2021/03/03 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في البيان ان عشرة صواريخ نوع كراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر مشيرة الى ان القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

من جهتها اكدت قيادة العمليات المشتركة ان الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولم تلحق أي اضرار مادية او بشرية مبينة ان عمليات التحقيق في الحادثة مستمرة.

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