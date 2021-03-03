مدير صحة الكرخ يرد على أسئلة عن أعراض اللقاح الصيني: ليس لنا خيار آخر!

2021/03/03 | 11:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رد مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الأربعاء، على أسئلة بشأن أعراض اللقاح الصيني الذي تلقاه يوم أمس.

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وقال الحجامي في تسجيل مصور نشره على صفحته الشخصية وتابعه "ناس"، (3 آذار 2021)، "شعرت بعدم ارتياح وتوعك بسيط استمر لمدة ساعتين، من ثم عادت حالتي الصحية إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف، "لا توجد اي مضاعفات من اللقاح، وكل الذين تلقوا اللقاح من دائرة صحة الكرخ لم تظهر لديهم اي مشاكل تذكر".

وأشار إلى أن "تلقي اللقاح مهم، ولا يوجد لدينا خيار آخر غير اخذ اللقاح، وحتى بالنسبة للذين اصيبوا بالفيروس لا توجد لغاية الان اثباتات بدوام مناعتهم الى الابد ولا بد من اخذ اللقاح".

وتلقى مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة للتطعيم ضد الفيروس.





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