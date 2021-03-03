2021/03/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين لم يتردد الحزب الشيوعي العراقي لحظة حينما فكر بإتخاذ أسلوب الكفاح المسلح كشكل رئيسي من أشكال الكفاح ضد النظام الديكتاتوري المقبور بعد الضربة التي تلقاها منه اواخر عام 1978 واوائل عام 1979, بأن يكون للرفيقات الشيوعيات دور أساسي فيه , كذلك الحال بالنسبة للشيوعيات فلم يترددن لحظة في خوض غمار العمل المسلح الى جانب رفاقهن وفي أي موقع يتواجدن فيه ويتطلب منهن حمل السلاح والمشاركة بفعالية لتجسيد عمل الحز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول تجربة نصيرات الحزب الشيوعي العراقي - أمير أمين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول تجربة نصيرات الحزب الشيوعي العراقي - أمير أمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).