حينما يكون الإنسان ذئب لأخيه الإنسان في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تناقلت وسائل الإعلام أن سبب عدم حصول العراق لقاحات كورونا لحد الآن بسبب عناصر فاسدة (حاشى أن تكون عراقية وإنسانية) تعرقل عملية حصول العراق للقاحات من أجل عقد صفقات فساد إداري يتحمل مساوئها وتأخرها ونتائجها الشعب العراقي ..



أنا إنسان بسيط سمعت وقرأت هذا الفعل الدنيء والسافل والحقير ..



هل من المعقول الرؤساء الثلاث لم تطرق مسامعهم ما تناقلته وسائل الإعلام ؟..



أين الادعاء بمكافحة الفساد الإداري وهل يو ......





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