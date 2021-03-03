بالوثيقة.. البرلمان يرسل أسماء أكثر من 2000 موظف فيه لتدقيقهم من قبل المساءلة والعدالة

2021/03/03 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أرسل مجلس النواب أسماء أكثر من 2000 موظف فيه، لتدقيقهم من قبل الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة، وفي طلب قدمه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي.

يتبع.



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