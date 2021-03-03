ساكو: البابا سيزور نينوى لإظهار الدمار الذي لحق بها.. مئة شخصية مسلمة ستشارك في صلاة السبت

2021/03/03 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الكردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الأربعاء (3 آذار 2021)، أن أكثر من 100 شخصية مسلمة ستنظم إلينا في الصلاة التي من المقرر أن يقيمها البابا يوم السبت المقبل في العراق.

وقال ساكو خلال مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لزيارة البابا، تابعته (بغداد اليوم)، إن "البابا فرنسيس سيقيم الصلاة في كنيسة سيدة النجاة، وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "البابا سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى أربيل للقاء مسؤولي الإقليم وبعدها يزور الجانب الأيمن من الموصل ليظهر للعالم حجم الدمار الذي لحق بنينوى بسبب الإرهاب".

وتابع ساكو، أن "البابا سيلتقي عدداً من العراقيين المسيحيين والمسلمين في محافظة نينوى وبعدها يزور سهل نينوى وقرقوش والحمدانية من أجل التواصل والتمسك بالأمل والتعاون من أجل مستقبل أفضل".

وأوضح، أن "البابا سيوجه رسالة تضامن مع العراقيين حول الأخوة والعيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف"، لافتاً إلى "ضرورة نبذ الخلافات والحروب العبثية، وهذا خطاب للعالم كله، ونشر قيم المحبة والتسامح".

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