ساكو : البابا سيزور خمس محافظات عراقية

2021/03/03 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان لويس ساكو ،ان "البابا سيزور خمس محافظات عراقية هي النجف وبغداد واربيل ونينوى وذي قار ./انتهى8

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