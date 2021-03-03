2021/03/03 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / اكد رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان لويس ساكو ،ان "البابا سيزور خمس محافظات عراقية هي النجف وبغداد واربيل ونينوى وذي قار ./انتهى8
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكو : البابا سيزور خمس محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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