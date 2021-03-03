اللجنة المنظمة لزيارة البابا : لا يوجد أي توقيع لوثيقة بين البابا والسيد السيستاني

2021/03/03 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان الكاردينيال لويس ساكو،للعراق لا يوجد أي توقيع لوثيقة بين البابا والمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني حتى الآن ولكن اللقاء يهدف الى حوار الأديان والتواصل".واضاف ساكو في مؤتمر صحفي اليوم: ان " زيارة البابا الى مدينة الموصل رسالة لنبذ كل أشكال الارهاب والتعصبوالزيارة تتضمن إقامة قداس وهدفها بعث رسالة محبة وسلام لجميع العراقيين ولدعم المسيحيين في العراق وتشجيعهم على البقاء والتواصل والتمسك بالأمل وفتح صفحة جديدة من التعايش والعلاقات والتعاون".وتابع : نشكر المرجعيات الدينية في النجف والاوقاف الدينية الأخرى ونأمل ان يكون العراق مختلفا لما بعد الزيارة عما قبلها "./انتهى8

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