صور..العجلة التي انطلقت منها صواريخ استهدفت

2021/03/03 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الاعلام العراقية صور العجلة التي انطلقت منها الصواريخ واستهدفت "قاعدة عين الاسد غرب العراق....

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