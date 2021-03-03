الطيران العراقي ينفذ سلسلة ضربات جوية بين صلاح الدين وكركوك

2021/03/03 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت طائرات F16 العراقية، اليوم الاربعاء، سلسلة ضربات جوية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في يان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “طائرات F16 العراقية شنت، صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك”.وأوضح البيان، ان “العمليات تمت بإشراف وتخطيط …

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