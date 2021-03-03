2021/03/03 | 11:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قصف عين الاسد..بريطانيا تحذر من زعزعة استقرار العراق

أدان السفير البريطاني لدى بغداد، الأربعاء، (03 آذار، 2021)، القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد، محذرا من "زعزعة استقرار العراق.

وقال السفير، ستيفن هوكي في تغريدة له عبر منصة تويتر، "ادين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الاسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي"، مبيناً أن "قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "هذه الهجمات الارهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق".

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